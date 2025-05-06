Ротенберг о судействе в игре с Беларусью: «Рефери позволяет ломать руки и ноги игрокам сборной России, бить в голову. Они виноваты в травме Полтапова. У них ноль ответственности»
Сборная под руководством Ротенберга проиграла белорусской команде со счетом 1:3 в матче майского турне.
«В травме Полтапова виноват судейский корпус, а не соперник. Арбитры позволяют грубо играть. У нас был игрок с сотрясением на Кубке Первого канала, и он до сих пор себя не может найти, потому что сотрясение – это очень серьезная травма.
У нас было много таких ситуаций, и я много раз обращался к арбитрам, чтобы они дали четкое понимание, которое будут знать обе команды.
Здесь нет вопросов к сопернику, они играют так, как им позволяет судья. Рефери позволяет ломать руки и ноги игрокам сборной России, бить в голову.
Зачем они позволяют это? Какая у них ответственность за эти вещи? Никакая! У них ноль ответственности, ее нет, люди делают все, что захотят. Раньше, когда Прохора несколько раз били в эту ногу, он возвращался и играл на уколах.
Я прошу внести понятную линию игры для команд. Мы всегда с уважением относимся к сопернику, не переходим какие-то границы, мы просто хотим играть в честный хоккей. Наши ребята будут биться тем составом, который есть.
Я благодарен всем, кто приехал в расположение национальной команды после тяжелого сезона в КХЛ. Ребята честно хотят победить в каждой игре. Это дорогого стоит», – сказал главный тренер «России 25».
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