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  • Черданцев выложил фото поврежденного стекла своей машины: «Говорят, что 99% кто-то из травмата или дробью шмальнул. Хорошо, что езжу с закрытыми окнами и стекло двойное»
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Черданцев выложил фото поврежденного стекла своей машины: «Говорят, что 99% кто-то из травмата или дробью шмальнул. Хорошо, что езжу с закрытыми окнами и стекло двойное»

Георгий Черданцев выложил фото поврежденного стекла своего автомобиля.

«Это боковое стекло моей машины. Со стороны водителя.

Ехал две недели назад по Кутузовскому проспекту в правом ряду. Ну, поток так себе, не очень плотный. Вдруг, бах, что-то прилетело. Думаю, вот не повезло, камень на Кутузовском. Странно.

Ну ладно, это не самая большая проблема. Страховая осмотрела, ну да, камень, бывает.

Сегодня привез на ремонт. Мне ребята там говорят, это не камень. Это процентов 99 или из травмата, или дробью кто-то шмальнул. На ходу, в потоке машин? На Кутузовском проспекте?

Они говорят, посмотри на повреждение, от камня такой воронки в стекле быть не может. И, так как регулярно занимаются ремонтом машин, говорят, это не первый случай в городе такого рода хулиганства.

Это хорошо, что я езжу с закрытыми окнами и стекло двойное. Вообще странная история, конечно», – написал в телеграм-канале комментатор Георгий Черданцев.

Фото: t.me/cherdantsev

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
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