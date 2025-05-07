«Барселона» не выигрывает ЛЧ и не выходит в финал с 2015 года
«Барселона» 10 лет не играет в финале Лиги чемпионов.
Команда Ханси Флика уступила «Интеру» в полуфинале (3:3, 3:4) и покинула турнир.
В последний раз «блауграна» побеждала в ЛЧ в 2015 году. Тогда же было ее последнее участие в финале.
«Интер» в решающем матче 31 мая встретится с «ПСЖ» или «Арсеналом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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