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«Барселона» не выигрывает ЛЧ и не выходит в финал с 2015 года

«Барселона» 10 лет не играет в финале Лиги чемпионов.

Команда Ханси Флика уступила «Интеру» в полуфинале (3:3, 3:4) и покинула турнир.

В последний раз «блауграна» побеждала в ЛЧ в 2015 году. Тогда же было ее последнее участие в финале.

«Интер» в решающем матче 31 мая встретится с «ПСЖ» или «Арсеналом».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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