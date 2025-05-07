Тайриз Халибертон выиграл 2-й матч с «Кливлендом» трехочковым за 1,1 секунды
Лидер «Пэйсерс» обеспечил своей команде преимущество 2-0 в серии .
За 50 секунд до конца второго матча «Индиана» набрала 8 очков подряд.
Халибертон выдал 11 из своих 19 очков в заключительной четверти. После того как Эндрю Нембхард перехватил пас Макса Струса за 27,5 секунды до конца при «-3», Халибертон пошел в проход и заработал штрафные. Он реализовал 1 из 2, но мяч остался у «Пэйсерс» после второго промаха – разыгрывающий выскочил на периметр и положил трехочковый за 1,1 секунды.
«Индиана» победила фаворита второй раз на его площадке – 120:119.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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