Тайриз Халибертон выиграл 2-й матч с «Кливлендом» трехочковым за 1,1 секунды

Лидер «Пэйсерс» обеспечил своей команде преимущество 2-0 в серии .

За 50 секунд до конца второго матча «Индиана » набрала 8 очков подряд.

Халибертон выдал 11 из своих 19 очков в заключительной четверти. После того как Эндрю Нембхард перехватил пас Макса Струса за 27,5 секунды до конца при «-3», Халибертон пошел в проход и заработал штрафные. Он реализовал 1 из 2, но мяч остался у «Пэйсерс» после второго промаха – разыгрывающий выскочил на периметр и положил трехочковый за 1,1 секунды.

«Индиана» победила фаворита второй раз на его площадке – 120:119.