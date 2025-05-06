НБА. Второй раунд плей-офф. «Голден Стэйт» начнет серию с «Миннесотой», «Кливленд» примет «Индиану» во 2-м матче
Сегодня состоятся два матча второго раунда плей-офф НБА.
«Миннесота» примет «Голден Стэйт» в стартовом матче противостояния (0-0), «Кливленд» попытается сравнять счет в серии с «Индианой» (0-1).
Второй раунд
«Индиана» ведет в серии – 1-0.
Счет в серии – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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