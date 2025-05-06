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НБА. Второй раунд плей-офф. «Голден Стэйт» начнет серию с «Миннесотой», «Кливленд» примет «Индиану» во 2-м матче

Сегодня состоятся два матча второго раунда плей-офф НБА.

«Миннесота» примет «Голден Стэйт» в стартовом матче противостояния (0-0), «Кливленд» попытается сравнять счет в серии с «Индианой» (0-1).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

«Индиана» ведет в серии – 1-0.

Счет в серии – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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