Уразбахтин про 2:3 от «Копенгагена»: «Кайрат» после 70-й минуте стал играть в тот футбол, который хотели бы видеть. Мы были очень пассивные в первом тайме»

Рафаэль Уразбахтин: «Кайрат» играл пассивно в 1-м тайме против «Копенгагена».
Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин прокомментировал поражение от «Копенгагена» (2:3) в матче Лиги чемпионов.
«В первом тайме мы были очень пассивные – проиграли много единоборств.
Соперник нас превосходил и в контроле мяча, и, наверное, в желании. Нам не хватало агрессии, страсти, смелости.
Во втором тайме попытались изменить игру, но особенно заметно она изменилась после выхода свежих игроков.
После 70-й минуты мы стали играть в тот футбол, который хотели бы видеть с первых минут. Концовку провели так, как нам нужно было играть изначально», – сказал Рафаэль Уразбахтин.
