Уразбахтин про 2:3 от «Копенгагена»: «Кайрат» после 70-й минуте стал играть в тот футбол, который хотели бы видеть. Мы были очень пассивные в первом тайме»

Рафаэль Уразбахтин: «Кайрат» играл пассивно в 1-м тайме против «Копенгагена».

Главный тренер «Кайрата » Рафаэль Уразбахтин прокомментировал поражение от «Копенгагена » (2:3) в матче Лиги чемпионов .

«В первом тайме мы были очень пассивные – проиграли много единоборств.

Соперник нас превосходил и в контроле мяча, и, наверное, в желании. Нам не хватало агрессии, страсти, смелости.

Во втором тайме попытались изменить игру, но особенно заметно она изменилась после выхода свежих игроков.

После 70-й минуты мы стали играть в тот футбол, который хотели бы видеть с первых минут. Концовку провели так, как нам нужно было играть изначально», – сказал Рафаэль Уразбахтин.

