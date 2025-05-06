Кузнецов посетил раздевалку «Трактора» после выхода клуба в финал Кубка Гагарина и обнялся с Глотовым
Евгений Кузнецов посетил раздевалку «Трактора» после победы над «Динамо».
Челябинский клуб вышел в финал Кубка Гагарина впервые с 2013 года, обыграв «Динамо» в 5-м матче полуфинальной серии (4:3, 4-1).
Воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов, выступавший в составе СКА в этом сезоне, посетил раздевалку челябинцев после победы.
Он обнялся с нападающим Василием Глотовым, который в декабре был обменян из СКА в «Трактор».
Фото: t.me/olesyahockey
Глотов вышел в финал с «Трактором» через 4 месяца после обмена из СКА. Ротенберг говорил, что пришлось «расстаться, чтобы победить»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Олеси Усовой
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