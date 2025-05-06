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Кузнецов посетил раздевалку «Трактора» после выхода клуба в финал Кубка Гагарина и обнялся с Глотовым

Евгений Кузнецов посетил раздевалку «Трактора» после победы над «Динамо».

Челябинский клуб вышел в финал Кубка Гагарина впервые с 2013 года, обыграв «Динамо» в 5-м матче полуфинальной серии (4:3, 4-1). 

Воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов, выступавший в составе СКА в этом сезоне, посетил раздевалку челябинцев после победы. 

Он обнялся с нападающим Василием Глотовым, который в декабре был обменян из СКА в «Трактор». 

Фото: t.me/olesyahockey

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Олеси Усовой
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