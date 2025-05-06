Кузнецов посетил раздевалку «Трактора» после выхода клуба в финал Кубка Гагарина и обнялся с Глотовым

Евгений Кузнецов посетил раздевалку «Трактора» после победы над «Динамо».

Челябинский клуб вышел в финал Кубка Гагарина впервые с 2013 года, обыграв «Динамо » в 5-м матче полуфинальной серии (4:3, 4-1).

Воспитанник «Трактора » Евгений Кузнецов , выступавший в составе СКА в этом сезоне, посетил раздевалку челябинцев после победы.

Он обнялся с нападающим Василием Глотовым , который в декабре был обменян из СКА в «Трактор».

Фото: t.me/olesyahockey

Глотов вышел в финал с «Трактором» через 4 месяца после обмена из СКА. Ротенберг говорил, что пришлось «расстаться, чтобы победить»