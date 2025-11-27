Артета про 3:1 с «Баварией»: «Понравились общий уровень игры и доминирование «Арсенала». От нас требовалось сыграть на другом уровне, и мы выступили превосходно»

Микель Артета: «Арсенал» доминировал над «Баварией».

Микель Артета рассказал, что ему больше всего понравилось в матче «Арсенала» с «Баварией» (3:1) в Лиге чемпионов.

«Наверное, общий уровень игры и то, как мы доминировали. В этом матче от нас требовалось сыграть на другом уровне, и футболисты показали выдающуюся индивидуальную игру.

Это вселит в игроков еще большую уверенность. Мы сделали несколько перестановок, и футболисты сыграли невероятным образом. Я очень доволен. Думаю, мы сыграли превосходно», – сказал главный тренер «Арсенала » в эфире TNT Sports.

«Арсенал» не проигрывает 16 матчей подряд – 14 побед, 2 ничьих. Дальше – дерби с «Челси»