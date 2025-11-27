  • Спортс
Мбаппе о «Реале» после 4:3 с «Олимпиакосом»: «Мы, игроки, должны защищать друг друга и тренера, держаться вместе. На карту поставлено многое – нужно отдать все ради этой эмблемы»

Килиан Мбаппе высказался о покере и победе над «Олимпиакосом».

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе подвел итоги игры с «Олимпиакосом» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (4:3).

В этом матче французский футболист забил 4 мяча. 

«Было очень важно снова победить. Мы знаем, что не выигрывали в трех матчах подряд, и это было важно для нас. Сегодня было важно попасть в топ-8 Лиги чемпионов.

Это был довольно сложный матч. Мы знаем, что здесь трудно победить. Мы начали очень плохо, затем взяли игру под контроль, а затем ситуация начала меняться, но в итоге мы одержали победу.

Нам нужно проанализировать матч. Мы контролировали ход игры и создавали моменты, ситуации... мы должны продолжать в том же духе, видеть положительные стороны и исправлять отрицательные.

Я очень счастлив, всегда приятно забивать голы. Мои партнеры по команде отдают мне качественные передачи. Мне очень повезло играть в этой команде, с этими партнерами по команде. Я всегда стараюсь забивать, иногда это получается, а иногда нет, но всегда есть желание помочь команде. 

Я вижу, что у команды все хорошо. Конечно, есть вещи, которые нужно улучшать. Когда ты играешь за такой клуб, как «Реал», шум вокруг него – это нормально. Мы, игроки, должны защищать друг друга и тренера. Мы должны держаться вместе. Болельщики «Мадрида» поддерживают нас. В этом сезоне многое поставлено на карту, и мы должны отдать все ради этой эмблемы», – сказал Мбаппе. 

