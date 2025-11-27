Алонсо о 4:3 с «Олимпиакосом»: «Важно было разорвать цикл, в котором находился «Реал». Сезон долгий, в нем будут самые разные моменты. Наше единство имеет основополагающее значение»

Хаби Алонсо оценил победу над «Олимпиакосом».

Главный тренер «Реала » Хаби Алонсо высказался о победе над «Олимпиакосом » в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (4:3).

Килиан Мбаппе в этом матче забил 4 мяча.

«Важно было победить и разорвать цикл, в котором мы находились. Снова испытать это чувство. Три очка очень важны для того, чтобы попытаться попасть в топ-8. Это была тяжелая победа в напряженной борьбе, но она была нам нужна.

В Лиге чемпионов моменты бывают у каждого. Мне очень понравилась команда: несмотря на то, что мы проигрывали 0:1, мы не паниковали. Мы изменили ситуацию, и во втором тайме моментов было больше у всех – и у них, и у нас.

Винисиус также был очень хорош, как и Мбаппе. Нам нужны все. Килиан действительно выделялся со своими голами, но сегодня было очень важно изменить динамику. Вот почему игроки праздновали.

Мы все едины. Мы знаем, что сезон обещает быть долгим и очень напряженным, и в нем будут самые разные моменты. Единство имеет основополагающее значение, доверие друг к другу. Будут моменты, когда мы должны знать, как проявить настойчивость и не рассыпаться. Сегодняшняя победа – это шаг вперед», – сказал Алонсо.