В РФС опровергли переговоры с Бразилией о матче в октябре-ноябре. О них сообщили в эфире бразильского радио («Mash на спорте»)

В РФС опровергли переговоры о матче России и Бразилии.

Как передает телеграм-канал «Mash на спорте», о переговорах РФС и Бразильской конфедерации футбола (CBF) сообщили бразильские репортеры Гальван Буэно и Мауро Навас в эфире местного радио.

По словам журналистов, глава CBF Эднальдо Родригес одобрил идею матча России и Бразилии в августе прошлого года, и игра может состояться в период с 6 по 14 октября или с 10 по 18 ноября 2025 года, когда бразильская сборная будет свободна для проведения товарищеских матчей.

Представители РФС опровергли эту информацию, назвав ее «слухами».