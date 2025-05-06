В РФС опровергли переговоры с Бразилией о матче в октябре-ноябре. О них сообщили в эфире бразильского радио («Mash на спорте»)
В РФС опровергли переговоры о матче России и Бразилии.
Как передает телеграм-канал «Mash на спорте», о переговорах РФС и Бразильской конфедерации футбола (CBF) сообщили бразильские репортеры Гальван Буэно и Мауро Навас в эфире местного радио.
По словам журналистов, глава CBF Эднальдо Родригес одобрил идею матча России и Бразилии в августе прошлого года, и игра может состояться в период с 6 по 14 октября или с 10 по 18 ноября 2025 года, когда бразильская сборная будет свободна для проведения товарищеских матчей.
Представители РФС опровергли эту информацию, назвав ее «слухами».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Mash на спорте»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости