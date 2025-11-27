«Ливерпуль» проиграл 10 матчей в этом сезоне – больше, чем за весь предыдущий
«Ливерпуль» потерпел 10-е поражение в этом сезоне.
«Ливерпуль» уже проиграл больше матчей, чем за весь прошлый сезон.
Команда Арне Слота сегодня была разгромлена ПСВ (1:4) в Лиге чемпионов.
В общей сложности мерсисайдцы уступили в текущем сезоне уже десять раз (в том числе по пенальти в игре за Суперкубок Англии). За весь прошлый сезон они потерпели девять поражений.
30 ноября «Ливерпуль» встретится с «Вест Хэмом» в АПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс’‘
