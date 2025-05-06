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  • «Краснодар» хочет купить Осипенко и Комличенко. Зимой за Максима предлагали 4 млн евро, «Ростов» просил 6 млн (Иван Карпов)
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«Краснодар» хочет купить Осипенко и Комличенко. Зимой за Максима предлагали 4 млн евро, «Ростов» просил 6 млн (Иван Карпов)

«Краснодар» нацелен на двух футболистов «Ростова».

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, «быки» заинтересованы в покупке Максима Осипенко и Николая Комличенко. Отмечается, что зимой клуб, сейчас лидирующий в чемпионате России, был готов заплатить за защитника 4 млн евро, но «Ростов» хотел получить 6 млн.

В этом сезоне Осипенко провел 27 игр в Мир РПЛ и забил 9 голов. У Комличенко 8 мячей в 24 играх.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
logoМаксим Осипенко
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoРостов
деньги
logoКраснодар
logoНиколай Комличенко
Иван Карпов
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