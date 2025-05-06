У Кубка Гагарина будет новый обладатель – восьмой. «Трактор» или «Локомотив» могут впервые выиграть трофей
«Локомотив» или «Трактор» впервые выиграет Кубок Гагарина в этом сезоне.
Команда под руководством Игоря Никитина сыграет с челябинским клубом в финале плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, серия стартует 13 мая в Ярославле.
Таким образом, в этом сезоне у Кубка Гагарина будет новый обладатель – ни «Трактор», ни «Локомотив» еще не выигрывали трофей.
Челябинский клуб один раз играл в финале – в 2013 уступил «Динамо» (4-2 в серии).
«Локомотив» дважды выходил в финал: в прошлом сезоне и в 2009 году.
Ранее победителями Кубка Гагарина становились ЦСКА, «Металлург», «Ак Барс», СКА, московское «Динамо», «Авангард» и «Салават Юлаев».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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