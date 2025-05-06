У Кубка Гагарина будет новый обладатель – восьмой. «Трактор» или «Локомотив» могут впервые выиграть трофей

«Локомотив» или «Трактор» впервые выиграет Кубок Гагарина в этом сезоне.

Команда под руководством Игоря Никитина сыграет с челябинским клубом в финале плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, серия стартует 13 мая в Ярославле.

Таким образом, в этом сезоне у Кубка Гагарина будет новый обладатель – ни «Трактор », ни «Локомотив» еще не выигрывали трофей.

Челябинский клуб один раз играл в финале – в 2013 уступил «Динамо» (4-2 в серии).

«Локомотив » дважды выходил в финал: в прошлом сезоне и в 2009 году.

Ранее победителями Кубка Гагарина становились ЦСКА, «Металлург», «Ак Барс», СКА, московское «Динамо», «Авангард» и «Салават Юлаев».