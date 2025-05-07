«Барселона» потеряла шансы на квадрупл, уступив «Интеру» в полуфинале ЛЧ. Каталонцы уже выиграли Кубок и Суперкубок Испании и лидируют в Ла Лиге

У «Барселоны» больше нет шансов сделать квадрупл.

Команда Ханси Флика сегодня уступила в полуфинале Лиги чемпионов «Интеру » и покинула турнир.

Ранее каталонский клуб выиграл Кубок и Суперкубок Испании . В Ла Лиге «блауграна» лидирует с четырехочковым отрывом от «Реала» за 4 тура до завершения чемпионата.

Таким образом, «Барса» уже не сможет победить в четырех турнирах за один сезон.

Также каталонцы не смогут оформить классический требл: победа в национальном чемпионате, кубке страны и Лиге чемпионов.