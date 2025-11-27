Винисиус и Алонсо обнялись и дали друг другу пять после победы «Реала» над «Олимпиакосом». Писали о конфликте тренера и игрока

Винисиус и Хаби Алонсо обнимались после победы «Реала».

Винисиус Жуниор и Хаби Алонсо тепло поздравили друг друга с победой «Реала ».

«Сливочные» обыграли «Олимпиакос » (4:3) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов . Бразилец сделал 2 результативные передачи в матче на Килиана Мбаппе, который оформил покер.

После финального свистка вингер и главный тренер мадридцев дали друг другу пять и обнялись на поле.

Ранее сообщалось, что у баска и бразильца конфликт.

Изображения: x.com/MadridXtra

Алонсо про Винисиуса: «У нас очень хорошие отношения и есть взаимное доверие. Он ключевой игрок»

Винисиус из-за сложных отношений с Алонсо не хочет продлевать контракт с «Реалом». Вингер сказал об этом Пересу на встрече, когда извинялся за поведение в класико (The Athletic)