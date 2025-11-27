Винисиус и Алонсо обнялись и дали друг другу пять после победы «Реала» над «Олимпиакосом». Писали о конфликте тренера и игрока
Винисиус и Хаби Алонсо обнимались после победы «Реала».
Винисиус Жуниор и Хаби Алонсо тепло поздравили друг друга с победой «Реала».
«Сливочные» обыграли «Олимпиакос» (4:3) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Бразилец сделал 2 результативные передачи в матче на Килиана Мбаппе, который оформил покер.
После финального свистка вингер и главный тренер мадридцев дали друг другу пять и обнялись на поле.
Ранее сообщалось, что у баска и бразильца конфликт.
Изображения: x.com/MadridXtra
Алонсо про Винисиуса: «У нас очень хорошие отношения и есть взаимное доверие. Он ключевой игрок»
Винисиус из-за сложных отношений с Алонсо не хочет продлевать контракт с «Реалом». Вингер сказал об этом Пересу на встрече, когда извинялся за поведение в класико (The Athletic)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Madrid Xtra
