«Интер» вышел в финал ЛЧ во 2-й раз за три года и в 7-й раз в истории

«Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов спустя два года после предыдущей попытки.

Команда Симоне Индзаги одолела «Барселону» в полуфинале – 3:3 в первой игре, 4:3 в ответной. В решающем матче турнира она встретится с «ПСЖ» либо «Арсеналом».

В последний раз «нерадзурри» доходили до финала в 2023 году – тогда они уступили «Манчестер Сити» (0:1). В целом этот финал станет для них седьмым в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов. Трижды «Интер» побеждал, трижды – проигрывал.

Финал ЛЧ 2025 года пройдет 31 мая в Мюнхене.