  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кубок Гагарина. «Трактор» примет «Динамо» Москва в 5-м матче полуфинала при 3-1 в серии. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
11

Кубок Гагарина. «Трактор» примет «Динамо» Москва в 5-м матче полуфинала при 3-1 в серии. Онлайн-трансляция начнется в 17:00

«Трактор» примет «Динамо» Москва в 5-м матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут Кинопоиск и «Матч ТВ». 

Кубок Гагарина

1/2 финала

Счет в серии: 3-1

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoДинамо Москва
logoКубок Гагарина
онлайны
результаты матчей
logoТрактор
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
«Амур» назначил Александра Гальченюка главным тренером. В феврале его сын Алекс продлил контракт с клубом на 2 года
211 минут назад
Давыдов о поражениях «России 25»: «Белорусы играют в оптимальном составе и вообще растут в последнее время. Шипачев – лучший пример для местной молодежи»
523 минуты назад
Лига Ставок Тур сборной. «Россия 25» и Беларусь вновь сыграют в Тольятти
235 минут назад
Бобровский – 2-й российский вратарь, сыгравший 100+ матчей в плей-офф НХЛ. У него 49 побед и 45 поражений при 90,4% сэйвов
1сегодня, 05:55
Морис о травме Столарца после удара в голову от Беннетта: «Судья был рядом и все видел. Тренеру – тренерские вопросы. Надеемся, что Энтони быстро поправится»
15сегодня, 05:40
Тренер «Торонто» Беруби о травме Столарца: «Удар локтем в голову, все ясно как день. Не понял, почему Беннетта не удалили»
8сегодня, 04:30
Директор «Айлендерс» по скаутингу о выигрыше общего 1-го выбора на драфте в лотерее при 3,5% шансов на успех: «Хоккейные боги улыбнулись нам. Номер 13 стал счастливым»
6сегодня, 03:55
Столарц был заменен в 1-м матче серии с «Флоридой» после удара в голову от Беннетта. Вратаря «Торонто» тошнило на скамейке, его увезли в больницу
27сегодня, 03:25Видео
Бобровский пропустил 5 шайб в 1-м матче серии с «Торонто», первую – на 33-й секунде. Вратарь «Флориды» отразил 24 из 29 бросков
14сегодня, 03:10Видео
Нюландер догнал Коннора и Рантанена в гонке бомбардиров Кубка Стэнли – у всех по 12 очков. У форварда «Торонто» 2+1 в 1-м матче серии с «Флоридой»
13сегодня, 03:00
Ко всем новостям
Последние новости
Райлли забил 14-й гол за «Торонто» в плей-офф и побил клубный рекорд для защитников
1сегодня, 05:25
Нюландер – первый игрок «Торонто» за 31 год с двумя подряд дублями в плей-офф
сегодня, 05:10
Морис о 4:5 в 1-м матче серии против «Торонто»: «В 1-м периоде «Флорида» не была похожа на себя, это был идеальный шторм. Потом мы исправились, у нас получился неплохой рывок»
3сегодня, 04:55
Найз о травме Столарца после удара в голову от Беннетта: «Надеюсь, НХЛ разберется с этим и защитит игроков «Торонто»
1сегодня, 04:45
Куликов в 1-м матче серии с «Торонто»: 5 хитов, 1 бросок, 1 блок, 1 потеря и «минус 2» за 19:49
сегодня, 03:40
Веренски, Пинто, Байум и Эйссимонт включены в состав сборной США на ЧМ-2025
3сегодня, 01:45
Уилсон о хитах Овечкина в плей-офф: «Он машина, единственный в своем роде. Он наша энергия, наше все в любом матче»
2вчера, 21:59
Хмелевски после 2:4 от «Локо»: «Глава республики поддерживает «Салават», это придает уверенности. Мы получили огромные шрамы от поражений за 2 года, это сделало нас сильнее»
7вчера, 21:50
Аймурзин о 7:8 от Беларуси: «Ненужные ошибки привели к голам в наши ворота. Приятно, что столько забили, но неприятно, что пропустили 8 шайб. Готовимся дальше»
4вчера, 21:45
Виктор Козлов: «С «Локомотивом» мы отдали все что могли. Ребята играли на уколах, с травмами. Те, кто мог, выходили на лед»
14вчера, 21:35