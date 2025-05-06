Грицюк подписал контракт новичка с «Нью-Джерси» на год. У форварда 44 очка в 49 матчах регулярки за СКА

Арсений Грицюк подписал контракт новичка с «Нью-Джерси».

Срок соглашения рассчитан на 1 год.

Ранее Арсений Грицюк объявил об уходе из СКА . В сезоне-2024/25 нападающий набрал 44 (17+24) очков в 49 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и добавил к ним 5 (1+4) баллов в 6 играх плей-офф.

«Девилс» выбрали Грицюка на драфте НХЛ-2019 в 5-м раунде под общим 129-м номером.