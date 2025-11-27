«Атлетико» победил «Интер» – 2:1. Хименес забил на 93-й

«Атлетико» победил «Интер» (2:1).

«Атлетико » обыграл «Интер » (2:1) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра прошла на стадионе «Метрополитано ».

Спортс провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 9-й минуте счет открыл форвард хозяев Хулиан Альварес . На 54-й забил хавбек гостей Петр Зелиньски . На отметке 90+3 защитник Хосе Хименес установил окончательный счет.

Лига чемпионов. 5 тур 26 ноября 20:00, Метрополитано Атлетико Завершен 2 - 1 Интер Матч окончен Хименес

90’ +3’ 79’ Димарко Луис Энрике 72’ Мартинес Эспозито 72’ Чалханоглу Фраттези Руджери Серлот 68’ Алекс Баэна Гризманн 68’ 65’ Бонни М. Тюрам 65’ Зелиньски Сучич Симеоне 64’ Кардозо Пубиль 59’ Галлахер Коке 59’ Молина Н. Гонсалес 58’ 54’ Зелиньски

2 тайм Перерыв 44’ Димарко Альварес

9’ Атлетико Муссо, Руджери, Ганцко, Хименес, Молина, Кардозо, Алекс Баэна, Барриос, Галлахер, Симеоне, Альварес Запасные: Лангле, Альмада, Коке, Мартин, Пубиль, Н. Гонсалес, Распадори, Серлот, Гризманн, Галан, Эскивель, де Луис 1 тайм Интер: Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Зелиньски, Чалханоглу, Барелла, Карлос Аугусто, Бонни, Мартинес Запасные: Жозеп Мартинес, Алексиу, Луис Энрике, Эспозито, Ачерби, Диуф, М. Тюрам, Кокки, Сучич, Фраттези, Тахо, де Врей

