43

«Атлетико» победил «Интер» – 2:1. Хименес забил на 93-й

«Атлетико» победил «Интер» (2:1).

«Атлетико» обыграл «Интер» (2:1) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра прошла на стадионе «Метрополитано».

Спортс провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 9-й минуте счет открыл форвард хозяев Хулиан Альварес. На 54-й забил хавбек гостей Петр Зелиньски. На отметке 90+3 защитник Хосе Хименес установил окончательный счет.

Лига чемпионов. 5 тур
26 ноября 20:00, Метрополитано
Атлетико
Завершен
2 - 1
Интер
Матч окончен
  Хименес
90’
+3’
79’
Димарко   Луис Энрике
72’
Мартинес   Эспозито
72’
Чалханоглу   Фраттези
Руджери   Серлот
68’
Алекс Баэна   Гризманн
68’
65’
Бонни   М. Тюрам
65’
Зелиньски   Сучич
Симеоне
64’
Кардозо   Пубиль
59’
Галлахер   Коке
59’
Молина   Н. Гонсалес
58’
54’
  Зелиньски
2тайм
Перерыв
44’
Димарко
  Альварес
9’
Атлетико
Муссо, Руджери, Ганцко, Хименес, Молина, Кардозо, Алекс Баэна, Барриос, Галлахер, Симеоне, Альварес
Запасные: Лангле, Альмада, Коке, Мартин, Пубиль, Н. Гонсалес, Распадори, Серлот, Гризманн, Галан, Эскивель, де Луис
1тайм
Интер:
Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Зелиньски, Чалханоглу, Барелла, Карлос Аугусто, Бонни, Мартинес
Запасные: Жозеп Мартинес, Алексиу, Луис Энрике, Эспозито, Ачерби, Диуф, М. Тюрам, Кокки, Сучич, Фраттези, Тахо, де Врей
Подробнее

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»13702 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
logoАтлетико
logoИнтер
онлайны
logoЛига чемпионов УЕФА
logoХулиан Альварес
logoПетр Зелиньски
logoХосе Хименес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Лацио» отказался общаться со СМИ после игры с «Миланом» из-за неназначенного пенальти. Клуб выложил эпизод в соцсетях: «Пусть кадры говорят за нас»
4 минуты назадФото
Мостовой не считает Талалаева топ-тренером в РПЛ: «Он выиграл что-то? Из одной команды выгоняют, он через неделю в другой. До смешного доходит – за месяц три клуба поменял»
21 минуту назад
9 каталонцев вышли в старте «Барсы» на матч Ла Лиги – с «Алавесом» в день 126-летия «блауграны». Такого не случалось 66 лет
30 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» примет «Крылья», «Локо» в гостях у «Ростова», «Динамо» сыграет с «Ахматом», «Зенит» против «Рубина»
54 минуты назад
«Челси» принимает «Арсенал» в АПЛ, а вы можете выиграть поездку в Дубай от БЕТСИТИ
57 минут назадРеклама
Непомнящий про удаление Талалаева за неприличный жест: «Нельзя так себя вести. Пример Станковича должен стоять перед глазами. Иногда Андрею не хватает выдержки»
сегодня, 09:54
Саусь о судействе: «Были спорные ситуации. Это «Спартак», все прекрасно все понимают. Касание от Маркиньоса было, я не смог продолжить движение»
сегодня, 09:31Фото
Валерий Газзаев: «В СССР тренеры учились 2 года. У Бескова и Лобановского были результаты, в 2000-е – у Романцева и Семина. Обсуждали с Дегтяревым, что нужна школа тренеров»
сегодня, 09:15
«Не «Спартак» проиграл, а тренер. Романов – не та фигура, чтобы возглавить такой великий клуб». Заварзин о поражении красно-белых от «Балтики»
сегодня, 09:02
«Неймар какает, не закрывая кабинку в туалете. Диалло сказал, что у него клаустрофобия – он никогда не запирается». Экс-вратарь «ПСЖ» Летелье о бразильце
сегодня, 08:47
Ко всем новостям
Последние новости
Андраде о чемпионстве «Балтики»: «Мы верим в это, команда показала, что способа конкурировать с грандами. Талалаев нацелен показать максимум в турнире»
8 минут назад
Кайседо о Райсе: «Деклан очень хорош, один из лучших хавбеков мира. Приятно, что нас сравнивают, с нетерпением жду нашей битвы»
18 минут назад
Первая лига. «Ротор» и «Енисей» не забили, «Торпедо» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Челябинском»
30 минут назад
Стример Ramzes666: «Я смотрел матчи ЦСКА, а потом подарили футболку «Спартака». Начал за них болеть»
34 минуты назадКиберспорт
Агент Азмуна допустил, что Сердар согласится на предложение ЦСКА или «Спартака»: «Почему нет? Сердар играл в «Зените», «Ростове» и «Рубине» – не исключаю переход в другой клуб РПЛ»
35 минут назад
«Краснодар» – «Крылья Советов». Сперцян и Кордоба играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:00
47 минут назад
Лещенко о Карпине в «Динамо»: «Ошибка менеджмента клуба. Он хороший тренер такой, среднего уровня, но любовь не состоялась»
50 минут назад
Ямаль стал игроком матча «Барселона» – «Алавес» по Индексу ГОЛа – 9.4. У Ольмо с дублем тоже 9.4, у Рафиньи и Левандовского – по 7.5, у Берналя – 5.8
52 минуты назад
Франсеск Фабрегас: «Я не помню трофеев, которые взял как игрок. Помню, что футболисты помогали друг другу и совершенствовались»
сегодня, 09:47
Чемпионат Франции. «Ланс» в гостях у «Анже», «Лион» принимает «Нант»
сегодня, 09:45