«Атлетико» победил «Интер» – 2:1. Хименес забил на 93-й
«Атлетико» победил «Интер» (2:1).
«Атлетико» обыграл «Интер» (2:1) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Игра прошла на стадионе «Метрополитано».
Спортс провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 9-й минуте счет открыл форвард хозяев Хулиан Альварес. На 54-й забил хавбек гостей Петр Зелиньски. На отметке 90+3 защитник Хосе Хименес установил окончательный счет.
Лига чемпионов. 5 тур
26 ноября 20:00, Метрополитано
