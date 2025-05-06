Виртц хочет перейти в «Баварию», а не в «Реал» или «Ман Сити». Хавбек «Байера» сообщил об этом Алонсо (Bild)
Флориан Виртц хочет перейти в «Баварию», а не «Реал» или «Манчестер Сити».
По информации Bild, 22-летний полузащитник «Байера» сказал об этом главному тренеру команды Хаби Алонсо.
Ранее сообщалось, что мюнхенцы близки к согласованию условий личного контракта с игроком.
В текущем сезоне на счету Виртца 43 матча за клуб во всех турнирах, 16 голов и 12 результативных передач.
Алонсо хочет, чтобы «Реал» подписал Виртца, Субименди и Та (As)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Bayern & Germany
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