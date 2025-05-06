Виртц хочет перейти в «Баварию», а не в «Реал» или «Ман Сити». Хавбек «Байера» сообщил об этом Алонсо (Bild)

Флориан Виртц хочет перейти в «Баварию», а не «Реал» или «Манчестер Сити».

По информации Bild, 22-летний полузащитник «Байера » сказал об этом главному тренеру команды Хаби Алонсо .

Ранее сообщалось , что мюнхенцы близки к согласованию условий личного контракта с игроком.

В текущем сезоне на счету Виртца 43 матча за клуб во всех турнирах, 16 голов и 12 результативных передач.

Алонсо хочет, чтобы «Реал» подписал Виртца, Субименди и Та (As)