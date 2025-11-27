Компани после 1:3: «Арсенал» был лучше «Баварии». Каждая команда может проиграть в футболе. Судьба ЛЧ не решена сегодня, мы ничего не потеряли»

Венсан Компани после 1:3: «Арсенал» был лучше, но судьба ЛЧ не решена сегодня.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани оценил поражение от «Арсенала ».

Мюнхенцы уступили лондонцам (3:1) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Каждая команда может проиграть, это футбол. Я думал, что мы неплохо начали первый тайм, но затем пропустили со стандарта. Тем не менее мы вернули себе импульс и сравняли счет.

В перерыве я чувствовал, что мы можем выиграть, если продолжим в том же духе. Но во втором тайме мы не нашли свой ритм. «Арсеналу» удалось решить исход матча. Они очень хорошо контролировали игру и использовали мелкие моменты себе на пользу.

Я не буду искать оправданий. Надо сказать, что «Арсенал» был лучше. Нам нужно показать себя в субботу. Я чувствую, что ребята уже жаждут следующего матча.

Судьба Лиги чемпионов не была решена сегодня. Мы ничего не потеряли. Но мы должны отреагировать и убедиться, что в решающие моменты в марте и апреле этот матч сыграет для нас свою роль», – сказал Компани.

29 ноября «Бавария» примет «Санкт-Паули» в 12-м туре Бундеслиги.