Зоммер признан лучшим игроком матча «Интер» – «Барселона». Вратарь миланцев сделал 7 сэйвов и пропустил 3 гола
Ян Зоммер признан лучшим игроком матча «Интер» – «Барселона».
Ответная полуфинальная игра Лиги чемпионов завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.
Голкипер миланцев получил приз, несмотря на три пропущенных мяча. Он сделал 7 сэйвов и помог своей команде выйти в финал.
«Интер» вышел в финал ЛЧ во 2-й раз за три года и в 7-й раз в истории
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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