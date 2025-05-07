Зоммер признан лучшим игроком матча «Интер» – «Барселона». Вратарь миланцев сделал 7 сэйвов и пропустил 3 гола

Ян Зоммер признан лучшим игроком матча «Интер» – «Барселона».

Ответная полуфинальная игра Лиги чемпионов завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Голкипер миланцев получил приз, несмотря на три пропущенных мяча. Он сделал 7 сэйвов и помог своей команде выйти в финал.

«Интер» вышел в финал ЛЧ во 2-й раз за три года и в 7-й раз в истории