Владимир Алекно: «Я разговариваю на ненормативной лексике, когда это необходимо. Поэтому после Олимпиады Путин сделал мне замечание»
На Олимпиаде-2012 в Лондоне сборная России по волейболу под руководством Владимира Алекно завоевала золото. Тогда в эфир трансляции попали нецензурные выражения, которые тренер использовал во время установок.
– В России сейчас за мат в общественных местах предложили увеличить штраф с 1 тысячи до 10 тысяч рублей. Как относитесь к ненормативной лексике в спорте?
– Отношусь к ней положительно. Я разговариваю на ней, когда это необходимо. Поэтому после Олимпиады Владимир Владимирович Путин сделал мне замечание по поводу того, как я веду себя на играх.
Это неотъемлемая часть эмоций, особенно у тренера. Штрафы? Зарабатывать надо больше, чтобы спокойно разговаривать на том, что у тебя внутри, – на русском языке, – сказал Алекно, который сейчас тренирует петербургский «Зенит».
Владимир Путин: «Я слышал, как Алекно наставляет команду во время матча. Пришлось сделать ему некоторые замечания»
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