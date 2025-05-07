Флик про 3:4 с «Интером»: «Разочарован, но не игрой. Не хочу слишком много говорить про судью, но каждая спорная ситуация решалась в пользу соперника»

Ханс-Дитер Флик недоволен работой Шимона Марчиняка на игре «Интер» – «Барселона».

Каталонцы уступили со счетом 3:4 и вылетели из Лиги чемпионов.

«Я разочарован, но не футболистами и их игрой. Они сделали все, что могли, но что есть, то есть. Мы выбываем, но попытаемся снова в следующем сезоне. Мы постараемся осчастливить клуб и его фанатов.

«Интер » – это тоже играющая команда, и он хорош. Он здорово обороняется, там хорошие форварды. Он умеет держать мяч, его действия доведены до автоматизма.

Не хочу слишком много говорить про судью, но я думаю, что каждая спорная ситуация решалась в пользу соперника. Вот как все было.

Мы вынесем из этого урок. Это вопрос развития. Мы хотим продолжать учиться. У нас не так много времени на тренировки. В следующем сезоне мы вернемся.

То, что мы разочарованы, естественно, но в четверг мы возобновим тренировки и будем готовиться к матчу с «Реалом», – заявил главный тренер «Барселоны».