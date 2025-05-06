Кенни Эткинсон – тренер года в НБА

Специалист из «Кливленда» получил награду имени Реда Ауэрбаха за сезон-24/25.

46 журналистов из 100, участвующих в голосовании, поставили Кенни Эткинсона на первое место. Вторым финишировал Джей Би Бикерстафф из «Детройта» (31 первое место), третьим – Име Удока из «Рокетс» (7).

Эткинсон возглавил «Кэвз» летом 2024 года. Он помог команде установить клубный рекорд и занять второе место в регулярном чемпионате-24/25 с показателями 64-18. Это четвертый результат для тренера, работающего первый год с клубом.

Эткинсон – третий тренер «Кливленда», получающий подобный приз. Ранее это удавалось Биллу Фитчу (1975/76) и Майку Брауну (2008/09).