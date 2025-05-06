Николич, Мусаев, Семак, Осинькин и Рахимов – претенденты на приз Winline лучшему тренеру РПЛ в апреле
Определены претенденты на приз лучшему тренеру месяца в Мир РПЛ.
На награду Winline лучшему тренеру РПЛ в апреле номинированы:
Мурад Мусаев, «Краснодар» (9 очков, 4 матча, 1-е место);
Сергей Семак, «Зенит» (8 очков, 4 матча, 2-е место);
Марко Николич, ЦСКА (10 очков, 4 матча, 3-е место);
Рашид Рахимов, «Рубин» (7 очков, 4 матча, 7-е место);
Игорь Осинькин, «Крылья Советов» (8 очков, 4 матча, 9-е место).
Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков.
От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян.
«Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РПЛ
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