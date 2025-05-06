Николич, Мусаев, Семак, Осинькин и Рахимов – претенденты на приз Winline лучшему тренеру РПЛ в апреле

Определены претенденты на приз лучшему тренеру месяца в Мир РПЛ.

На награду Winline лучшему тренеру РПЛ в апреле номинированы:

Мурад Мусаев , «Краснодар » (9 очков, 4 матча, 1-е место);

Сергей Семак , «Зенит » (8 очков, 4 матча, 2-е место);

Марко Николич , ЦСКА (10 очков, 4 матча, 3-е место);

Рашид Рахимов , «Рубин » (7 очков, 4 матча, 7-е место);

Игорь Осинькин , «Крылья Советов » (8 очков, 4 матча, 9-е место).

Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков.

От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян.

«Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.