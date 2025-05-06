Бывшая девушка Тюрама обвинила его в домашнем насилии в мае 2022-го. Инфлюенсер и порноактриса Лэвиш рассказала, что форвард «Интера» принуждал ее к сексу и запер в доме, отобрав паспорт

Бывшая девушка Маркуса Тюрама обвинила его в домашнем насилии.

Инфлюенсер и порноактриса Шарлотта Лэвиш выложила видео в TikTok, в котором рассказала о предполагаемом инциденте. Девушка утверждает, что стала жертвой домашнего насилия со стороны Тюрама в мае 2022 года, когда форвард выступал за «Боруссию» Менхенгладбах . В видео Лэвиш также показала гематомы на руке.

«Он запер меня в своем доме, забрал мой паспорт и сумки. Когда я записывала это видео, я уже некоторое время была заперта. Он схватил меня, забрал мой телефон и удалил видео, на котором он нападал на меня.

Однажды, когда мы пришли домой после ужина, я поняла, что не хочу с ним интима. Он вел себя странно, поэтому мы решили посмотреть фильм. Именно тогда он напал. Он принуждал меня, и когда я начала паниковать, он продолжал говорить: «Не волнуйся, завтра после тренировки я пойду в банк».

Я знала, что мне никто не поверит, поэтому просто попыталась притвориться, чтобы выбраться оттуда в целости и сохранности. Но на следующий день, когда он вернулся домой, он забрал мой паспорт и мои сумки и напал на меня», – рассказала девушка.

По словам Лэвиш, соседи вызвали полицию,услышав ее крики. После приезда полицейских Тюрам заявил, что девушка пыталась вымогать у него деньги. При допросе у Шарлотты спросили, почему она не обращалась в полицию раньше и не прекратила отношения с футболистом, а также задали вопрос о том, почему Тюрам предлагал ей деньги.

На данный момент нападающий «Интера » не ответил на обвинения предполагаемой жертвы.