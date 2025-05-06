Александер Чеферин: «Итальянская футбольная инфраструктура – позор. Среди крупных стран самая худшая. Пришло время действовать, поскольку ситуация ужасная»
– Недавно была отклонена заявка «Сан-Сиро» на проведение финала Лиги чемпионов. В Милане ведутся открытые дебаты по поводу нового стадиона. Что вы думаете?
– Я считаю, что итальянская футбольная инфраструктура – это позор.
Вы одна из крупнейших футбольных стран, выиграли множество чемпионатов мира, чемпионатов Европы, Лигу чемпионов. И в то же время среди крупных стран у вас самая худшая инфраструктура.
Честно говоря, я немного устал от этих итальянских дискуссий об инфраструктуре, потому что все, что мы видим, – это просто слова.
Надеюсь, Италия что-нибудь предпримет.
Клубам нужна помощь со стороны правительства, муниципалитетов, а также частных инвесторов. Пришло время действовать, поскольку ситуация ужасная, – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.
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