Александер Чеферин: «Итальянская футбольная инфраструктура – позор. Среди крупных стран самая худшая. Пришло время действовать, поскольку ситуация ужасная»

Александер Чеферин раскритиковал ситуацию с футбольными стадионами в Италии.

– Недавно была отклонена заявка «Сан-Сиро» на проведение финала Лиги чемпионов. В Милане ведутся открытые дебаты по поводу нового стадиона. Что вы думаете?

– Я считаю, что итальянская футбольная инфраструктура – это позор.

Вы одна из крупнейших футбольных стран, выиграли множество чемпионатов мира, чемпионатов Европы, Лигу чемпионов. И в то же время среди крупных стран у вас самая худшая инфраструктура.

Честно говоря, я немного устал от этих итальянских дискуссий об инфраструктуре, потому что все, что мы видим, – это просто слова.

Надеюсь, Италия что-нибудь предпримет.

Клубам нужна помощь со стороны правительства, муниципалитетов, а также частных инвесторов. Пришло время действовать, поскольку ситуация ужасная, – сказал президент УЕФА Александер Чеферин .