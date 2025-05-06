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Глушаков об отставке Миллера: «Когда Станковича будут увольнять из «Спартака», скажите, что я и этого тренера убрал»

Игрок СКА Денис Глушаков рассказал, что не причастен к отставке Виталия Миллера .

На «Столе» Виталий Миллер рассказал, что с ним не попрощалась три игрока СКА – Глушаков, Крава и Набабкин.

«Кто писал состав [на матч с Lotus], меня не интересует и не колышет. Сам сегодня впервые об этом узнал.

Я с Миллером сегодня разговаривал, поблагодарил его за работу. Никаких обид ни у него, ни у меня нет. Мы оба взрослые люди и все прекрасно понимаем. Буду президентом клуба, тогда и буду тренеров сам увольнять. А тут-то я при чем?

Причастен ли я к истории с составом? Я сам спросил у Миллера, кто присылал состав. Он мне ответил: «Есть один человек, который это написал. Я знаю кто и знаю, что это не ты, не переживай».

Когда будут Станковича из «Спартака» увольнять, мы же все не вечны, скажите, что Глушаков и этого тренера убрал», – заявил игрок СКА.

Виталий Миллер работал в клубе Басты с 5 июля 2024 года. С ним клуб не выиграл ни одного трофея. В МФЛ-6 СКА начал с двух поражений подряд.

Вчера команда Басты отправила в отставку главного тренера после трех матчей в сезоне Winline Медиалиги.

По данным Legalbet, президент клуба принял решение расстаться с Миллером после разговора с полузащитником СКА Денисом Глушаковым.

Ранее сообщалось, что сменить Миллера в СКА может Андрей Каряка.

Баста определял состав, намекают на влияние Глушакова – новые детали увольнения Миллера

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова
logoСКА Ростов
logoпремьер-лига Россия
logoВиталий Миллер
logoДеян Станкович
logoДенис Глушаков
logoWinline Медиалига
logoСпартак
logoВасилий Вакуленко
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