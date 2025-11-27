«Реал» впервые обыграл «Олимпиакос» в гостях. Это первая победа мадридцев в Греции во всех турнирах – было 3 поражения и 6 ничьих
«Реал» впервые победил «Олимпиакос» в гостях.
«Реал» одержал первую победу в матче на территории Греции.
Команда Хаби Алонсо на выезде обыграла «Олимпиакос» (4:3) в 5-м туре Лиги чемпионов.
Греция – страна, где «Мадрид» провел больше всего официальных матчей, не одержав ни одной победы.
Ранее в 9 встречах на греческой земле «Реал» сыграл вничью 6 раз и потерпел 3 поражения. В том числе побед не было в обоих финальных матчах Кубка обладателей кубков 1971 года против «Челси» (1:1, 1:2).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер MisterChip
