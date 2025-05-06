С Миллером не попрощались только три игрока СКА – среди них Глушаков
«Конечно, мне хотелось другого результата. Но у меня не было возможности даже закончить с командой групповой этап.
Я рад, встретил хороших, искренних людей. В ком-то разочаровался. Для меня личностные отношения дорого стоят, их нельзя купить в «Пятерочке». Больно уходить.
Читал сообщения от футболистов. Приятно удивлен. Мне не написало только три футболиста – Крава, Глушаков и Набабкин. Ну может быть напишут позже. Это их выбор, она сами решают, кому писать.
Многие написали «Что когда выходили, понимали, за что мы играем», – сказал бывший главный тренер СКА.
Виталий Миллер работал в клубе Басты с 5 июля 2024 года. С ним клуб не выиграл ни одного трофея. В МФЛ-6 СКА начал с двух поражений подряд.
Вчера команда Басты отправила в отставку главного тренера после трех матчей в сезоне Winline Медиалиги.
По данным Legalbet, президент клуба принял решение расстаться с Миллером после разговора с полузащитником СКА Денисом Глушаковым.
Ранее сообщалось, что сменить Миллера в СКА может Андрей Каряка.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий