С Миллером не попрощались только три игрока СКА – среди них Глушаков

Денис Глушаков не попрощался с бывшим главным тренером СКА Виталием Миллером.

«Конечно, мне хотелось другого результата. Но у меня не было возможности даже закончить с командой групповой этап.

Я рад, встретил хороших, искренних людей. В ком-то разочаровался. Для меня личностные отношения дорого стоят, их нельзя купить в «Пятерочке». Больно уходить.

Читал сообщения от футболистов. Приятно удивлен. Мне не написало только три футболиста – Крава, Глушаков и Набабкин. Ну может быть напишут позже. Это их выбор, она сами решают, кому писать.

Многие написали «Что когда выходили, понимали, за что мы играем», – сказал бывший главный тренер СКА.

Виталий Миллер работал в клубе Басты с 5 июля 2024 года. С ним клуб не выиграл ни одного трофея. В МФЛ-6 СКА начал с двух поражений подряд.

Вчера команда Басты отправила в отставку главного тренера после трех матчей в сезоне Winline Медиалиги .

По данным Legalbet, президент клуба принял решение расстаться с Миллером после разговора с полузащитником СКА Денисом Глушаковым.

Ранее сообщалось, что сменить Миллера в СКА может Андрей Каряка.

