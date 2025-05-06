«Россия 25» Ротенберга проиграла Беларуси 3 матча подряд, пропустив 15 шайб
Сборная «России 25» проиграла Беларуси три матча подряд.
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила белорусской сборной (1:3) в рамках Лига Ставок Тура сборной.
Напомним, в прошлых играх «Россия 25» обыграла сборную Казахстана (4:1), затем дважды уступила сборной Беларуси: 2:4 в Астане и 7:8 ОТ в Тольятти.
Команда Ротенберга проведет заключительный 4-й матч с Беларусью в рамках майского турне в Минске 9 мая.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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