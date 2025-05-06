Трамп об Овечкине: «Большой, крепкий орешек, побил рекорд Гретцки. Отличный парень»
Дональд Трамп назвал Александра Овечкина «крепким орешком».
Президент США провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.
«Я испытываю уважение к канадцам. Уэйн Гретцки, великий.
В «Кэпиталс» есть очень, очень хороший игрок. Большой, крепкий орешек, он побил рекорд [Гретцки], и он отличный парень», – сказал Дональд Трамп.
6 апреля Овечкин забросил 895‑ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и превзошел достижение Уэйна Гретцки (894).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Белого дома
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