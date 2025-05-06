Трамп об Овечкине: «Большой, крепкий орешек, побил рекорд Гретцки. Отличный парень»

Дональд Трамп назвал Александра Овечкина «крепким орешком».

Президент США провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

«Я испытываю уважение к канадцам. Уэйн Гретцки , великий.

В «Кэпиталс» есть очень, очень хороший игрок. Большой, крепкий орешек, он побил рекорд [Гретцки], и он отличный парень», – сказал Дональд Трамп .

6 апреля Овечкин забросил 895‑ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и превзошел достижение Уэйна Гретцки (894).