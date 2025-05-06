Александр Мостовой: «Если Абаскаль вернется, надо приостановить РПЛ! Ладно бы футбольный человек, но они еще и нефутбольные. Кошмар!»

Александр Мостовой оценил возможность возвращения Гильермо Абаскаля в Мир РПЛ.

Испанский специалист, тренировавший «Спартак», заявил , что открыт к предложениям из чемпионата России.

«Ни в коем случае! Если Абаскаль вернется, то надо приостановить РПЛ ! Это уже до смешного доходит.

Все происходит так, как я говорил. Они все пытаются вернуться сюда. Сколько таких было, как Абаскаль?

Ладно, если это футбольный человек, но они еще и нефутбольные.

В нашей стране столько футбольных людей, а все доходит до абсурда. Кошмар!» – сказал бывший полузащитник «Спартака » Александр Мостовой .