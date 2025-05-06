Александр Мостовой: «Если Абаскаль вернется, надо приостановить РПЛ! Ладно бы футбольный человек, но они еще и нефутбольные. Кошмар!»
Александр Мостовой оценил возможность возвращения Гильермо Абаскаля в Мир РПЛ.
Испанский специалист, тренировавший «Спартак», заявил, что открыт к предложениям из чемпионата России.
«Ни в коем случае! Если Абаскаль вернется, то надо приостановить РПЛ! Это уже до смешного доходит.
Все происходит так, как я говорил. Они все пытаются вернуться сюда. Сколько таких было, как Абаскаль?
Ладно, если это футбольный человек, но они еще и нефутбольные.
В нашей стране столько футбольных людей, а все доходит до абсурда. Кошмар!» – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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