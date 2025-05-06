Матч с Бразилией обойдется РФС более чем в 1,5 млн евро. Обсуждение идет, договоренности пока нет из-за высокой стоимости (Sport Baza)

РФС ведет переговоры об игре со сборной Бразилии.

Ранее сообщалось , что Российский футбольный союз и Бразильская конфедерация футбола (CBF) обсуждают возможный матч осенью этого года. РФС опроверг эту информацию.

По данным Sport Baza, переговоры между сторонами были и все еще продолжаются, но договоренности пока нет из-за высокой стоимости приезда бразильцев.

Отмечается, что перелет, проживание и питание команды, а также сами выплаты за матч составят более 1,5 миллиона евро. РФС взял паузу на размышление.

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