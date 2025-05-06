Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА играет с УНИКСом в 1-м матче серии

Сегодня, 6 мая, состоится один матч полуфинала Единой лиги ВТБ.

Казанский УНИКС (3) приехал в гости к московскому ЦСКА (2) на первую игру серии 1/2 финала.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до 4 побед)

Серия только начинается – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.