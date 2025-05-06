Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА играет с УНИКСом в 1-м матче серии
Сегодня, 6 мая, состоится один матч полуфинала Единой лиги ВТБ.
Казанский УНИКС (3) приехал в гости к московскому ЦСКА (2) на первую игру серии 1/2 финала.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до 4 побед)
Серия только начинается – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости