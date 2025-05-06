Рафинья повторил рекорд Роналду, набрав 21 (13+8) очко за сезон Лиги чемпионов

Рафинья Диас повторил рекорд Криштиану Роналду в Лиге чемпионов.

Вингер «Барселоны» вывел свою команду вперед в ответном матче с «Интером » в рамках 1/2 финала турнира (3:2, второй тайм).

В текущем розыгрыше турнира Рафинья набрал 21 очко по системе «гол+пас» – на его счету 13 голов и 8 ассистов. Бразилец превзошел лучший результат Роберта Левандовского (сезон-2019/20).

28-летний футболист повторил рекорд Криштиану Роналду по числу голевых действий за один сезон в ЛЧ – португалец набрал 21 очко в сезоне-2013/14.