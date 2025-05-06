Рафинья повторил рекорд Роналду, набрав 21 (13+8) очко за сезон Лиги чемпионов
Рафинья Диас повторил рекорд Криштиану Роналду в Лиге чемпионов.
Вингер «Барселоны» вывел свою команду вперед в ответном матче с «Интером» в рамках 1/2 финала турнира (3:2, второй тайм).
В текущем розыгрыше турнира Рафинья набрал 21 очко по системе «гол+пас» – на его счету 13 голов и 8 ассистов. Бразилец превзошел лучший результат Роберта Левандовского (сезон-2019/20).
28-летний футболист повторил рекорд Криштиану Роналду по числу голевых действий за один сезон в ЛЧ – португалец набрал 21 очко в сезоне-2013/14.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости