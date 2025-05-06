Артета про трофеи: «Ливерпуль» стал чемпионом, набрав меньше очков, чем «Арсенал» в предыдущие два сезона. У нас было бы уже два титула. Но важно оказаться в нужное время в нужном месте»
Микель Артета отметил, что возможность брать трофеи зависит от внешних факторов.
«Мы постараемся победить в этом сезоне. Завоевание трофеев зависит от попадания в подходящую ситуацию в подходящий момент.
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии, набрав меньше очков, чем мы набирали в предыдущих двух сезонах. У нас было бы уже два титула, если бы мы набрали столько очков, сколько было в двух предыдущих сезонах. Так что важно оказаться в нужное время в нужном месте.
Надеюсь, завтра мы будем в нужное время в нужном месте и получим право выйти в финал», – сказал главный тренер «Арсенала» перед ответной игрой с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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