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  • Артета про трофеи: «Ливерпуль» стал чемпионом, набрав меньше очков, чем «Арсенал» в предыдущие два сезона. У нас было бы уже два титула. Но важно оказаться в нужное время в нужном месте»
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Артета про трофеи: «Ливерпуль» стал чемпионом, набрав меньше очков, чем «Арсенал» в предыдущие два сезона. У нас было бы уже два титула. Но важно оказаться в нужное время в нужном месте»

Микель Артета отметил, что возможность брать трофеи зависит от внешних факторов.

«Мы постараемся победить в этом сезоне. Завоевание трофеев зависит от попадания в подходящую ситуацию в подходящий момент.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии, набрав меньше очков, чем мы набирали в предыдущих двух сезонах. У нас было бы уже два титула, если бы мы набрали столько очков, сколько было в двух предыдущих сезонах. Так что важно оказаться в нужное время в нужном месте.

Надеюсь, завтра мы будем в нужное время в нужном месте и получим право выйти в финал», – сказал главный тренер «Арсенала» перед ответной игрой с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
logoАрсенал
logoлига 1 Франция
logoЛиверпуль
logoМикель Артета
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
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