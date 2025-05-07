Ротенберг о мечте: «Победить на Олимпиаде, вернуть нашей стране золото. И чемпионат мира, конечно»

Роман Ротенберг рассказал, о чем мечтает как тренер сборной.

«Россия 25» уступила Беларуси (1:3) в матче майского турне сборной. Следующую встречу команды проведут в Минске 9 мая.

«Победить на Олимпиаде, вернуть нашей стране олимпийское золото.

Ну и, чемпионат мира, конечно. Но самое главное – олимпийское золото», – сказал главный тренер СКА и «России 25».