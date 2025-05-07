Ротенберг о мечте: «Победить на Олимпиаде, вернуть нашей стране золото. И чемпионат мира, конечно»
Роман Ротенберг рассказал, о чем мечтает как тренер сборной.
«Россия 25» уступила Беларуси (1:3) в матче майского турне сборной. Следующую встречу команды проведут в Минске 9 мая.
«Победить на Олимпиаде, вернуть нашей стране олимпийское золото.
Ну и, чемпионат мира, конечно. Но самое главное – олимпийское золото», – сказал главный тренер СКА и «России 25».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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