  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о мечте: «Победить на Олимпиаде, вернуть нашей стране золото. И чемпионат мира, конечно»
27

Ротенберг о мечте: «Победить на Олимпиаде, вернуть нашей стране золото. И чемпионат мира, конечно»

Роман Ротенберг рассказал, о чем мечтает как тренер сборной.

«Россия 25» уступила Беларуси (1:3) в матче майского турне сборной. Следующую встречу команды проведут в Минске 9 мая. 

«Победить на Олимпиаде, вернуть нашей стране олимпийское золото.

Ну и, чемпионат мира, конечно. Но самое главное – олимпийское золото», – сказал главный тренер СКА и «России 25». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
logoолимпийский хоккейный турнир
сборная России U25
logoКХЛ
logoСоветский спорт
logoЧМ по хоккею
logoРоман Ротенберг
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Ротенберг: «Программа «Красная Машина Юниор» признана на мировом уровне как номер один. Лучше, чем в США и Канаде»
95сегодня, 14:59
Роман Ротенберг: «Дедушка в период ВОВ работал с собаками, они искали снаряды, прыгали под танки. Мы выросли на фильмах о Великой Отечественной войне, поэтому я все это прекрасно помню»
95сегодня, 14:05
Роман Ротенберг: «Все победы «России 25» посвящаются ветеранам ВОВ. Низкий поклон всем, кто воевал за родину против фашистов. У нас мирное небо над головой»
120сегодня, 12:55
Главные новости
Кубок Стэнли. «Вашингтон» примет «Каролину» в 1-м матче серии 2-го раунда, «Вегас» сыграет с «Эдмонтоном»
11232 минуты назад
Плющев о том, что Трамп назвал Овечкина «крепким орешком»: «Он же не прибалтиец и не Гашек, а культурный человек. Он и раньше выделял Александра»
554 минуты назад
Генменеджер «Миннесоты» о Капризове: «Он звезда, новый контракт – приоритет номер один. Никто не может предложить Кириллу больше, чем мы. Уверен, мы договоримся»
2сегодня, 21:33
Черночуб о «СКА-1946»: «У клуба мощная селекция, команда подбиралась под чемпионство. У них минимум три хоккеиста заиграны в КХЛ, и они там не затерялись»
1сегодня, 21:04
Ротенберг о турне «России 25»: «Мы развиваем сборную Беларуси на всех уровнях. Если бы мы играли с Канадой 20-25 матчей, тоже получили бы прогресс»
37сегодня, 20:46
Карпухин о поражении «России 25»: «Белорусам снова повезло. Мы ненавидим проигрывать – где угодно: на ЧМ, ОИ. Это задевает, все хотят сохранить лицо»
10сегодня, 20:32
Экс-боец UFC Олейник о словах Шлеменко про Овечкина: «У каждого свои плюсы и минусы: кто-то мировая звезда, но пьет пиво, кто-то не имеет Бога в сердце, но великолепный организатор»
4сегодня, 20:22
Фисенко стал вице-президентом Федерации хоккея Чечни. В ГГНТУ сообщили, что форвард «Лады» впечатлен развитием спорта в республике при Кадырове и сравнил перспективы местного хоккея с единоборствами
6сегодня, 20:01
Ротенберг о судействе в игре с Беларусью: «Рефери позволяет ломать руки и ноги игрокам сборной России, бить в голову. Они виноваты в травме Полтапова. У них ноль ответственности»
122сегодня, 19:14
Трамп об Овечкине: «Большой, крепкий орешек, побил рекорд Гретцки. Отличный парень»
25сегодня, 18:52
Ко всем новостям
Последние новости
Тамбиев о выходе «Трактора» в финал: «Наша серия опустила их с небес на землю, игроки начали трудиться. Фукале набрался уверенности, не ошибается»
145 минут назад
Крюг больше не сыграет в НХЛ, скорее всего. Защитник «Сент-Луиса» пропустил сезон после операции на голеностопе
3сегодня, 21:17
Ковальчук призвал водителей соблюдать ПДД в записанном по просьбе ГАИ видео: «Мы за безопасность на дорогах»
1сегодня, 20:10
В финале Кубка Гагарина 2 года подряд представлены клубы из Ярославской и Челябинской областей
1сегодня, 19:52
Ожиганов о вылете «Динамо» от «Трактора»: «Когда ведешь 2:0, надо доигрывать матч, а мы стали играть в хоккей «туда-сюда», за что поплатились»
2сегодня, 19:41
Спецрепортаж Леонида Каневского с хоккейного матча «Динамо» и «Ак Барса» показали на «Кинопоиске»
сегодня, 19:20Кино
Глотов о выходе «Трактора» в финал: «Зайти так далеко и остановиться – глупо. Сделаем все, чтобы достичь максимума»
7сегодня, 19:04
796 656 зрителей посетили 82 матча Кубка Гагарина – рекорд. За три раунда команды забросили 453 шайбы
3сегодня, 18:06
Кудашов про 1-4 в серии с «Трактором»: «Некоторые в «Динамо» могли сыграть лучше, но никто меня не разочаровал. В каждом матче были тактические и индивидуальные ошибки»
8сегодня, 17:54
600 млн рублей составит зарплатный бюджет «Лады». Компания «Полипласт» станет новым спонсором клуба («СЭ»)
6сегодня, 15:48