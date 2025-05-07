37-летний Ачерби впервые забил в еврокубках – «Барселоне» на 93-й минуте полуфинала ЛЧ. Защитник «Интера» перевел игру в экстра-тайм
Франческо Ачерби впервые забил в еврокубках.
Защитник «Интера» сравнял счет на 93-й минуте ответного матча с «Барселоной» в 1/2 финала Лиги чемпионов (3:3, дополнительное время) и перевел игру в экстра-тайм.
Это первый гол 37-летнего футболиста в рамках международных клубных турниров. На его счету 36 игр в Лиге чемпионов и 30 матчей в Лиге Европы.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости