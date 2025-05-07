37-летний Ачерби впервые забил в еврокубках – «Барселоне» на 93-й минуте полуфинала ЛЧ. Защитник «Интера» перевел игру в экстра-тайм

Франческо Ачерби впервые забил в еврокубках.

Защитник «Интера » сравнял счет на 93-й минуте ответного матча с «Барселоной» в 1/2 финала Лиги чемпионов (3:3, дополнительное время) и перевел игру в экстра-тайм.

Это первый гол 37-летнего футболиста в рамках международных клубных турниров. На его счету 36 игр в Лиге чемпионов и 30 матчей в Лиге Европы.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.