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На биатлонном стадионе в Златоусте обрушились плиты ограждения стрельбища

На биатлонном стадионе имени двукратной олимпийской чемпионки Светланы Ишмуратовой в Златоусте рухнули бетонные плиты ограждения стрельбища.

Об этом сообщили в VK-сообществе «ЧП Златоуст», опубликовав фото.

Также о ситуации высказалась сама Ишмуратова.

«Нет слов, как расстроилась! Провели расследование, надеюсь, виновных наказали. Что‑то доделали, какие‑то работы в процессе. Переделывать чужую халатность всегда сложнее, чем построить новое. Деньги потрачены, и немалые.

Но все же опускать руки и орать во все стороны, что все плохо, не стоит. Закончился биатлонный сезон, есть время поставить новые плиты.

Главный и самый сложный вопрос для руководства области – где взять средства? Но очень надеюсь, что вопрос будет решен в короткие сроки и зимой к нам в Златоуст приедут лучшие спортсмены и снова состоится праздник биатлона», – цитирует Ишмуратову «Матч ТВ».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoСветлана Ишмуратова
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