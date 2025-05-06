На биатлонном стадионе в Златоусте обрушились плиты ограждения стрельбища
На биатлонном стадионе имени двукратной олимпийской чемпионки Светланы Ишмуратовой в Златоусте рухнули бетонные плиты ограждения стрельбища.
Об этом сообщили в VK-сообществе «ЧП Златоуст», опубликовав фото.
Также о ситуации высказалась сама Ишмуратова.
«Нет слов, как расстроилась! Провели расследование, надеюсь, виновных наказали. Что‑то доделали, какие‑то работы в процессе. Переделывать чужую халатность всегда сложнее, чем построить новое. Деньги потрачены, и немалые.
Но все же опускать руки и орать во все стороны, что все плохо, не стоит. Закончился биатлонный сезон, есть время поставить новые плиты.
Главный и самый сложный вопрос для руководства области – где взять средства? Но очень надеюсь, что вопрос будет решен в короткие сроки и зимой к нам в Златоуст приедут лучшие спортсмены и снова состоится праздник биатлона», – цитирует Ишмуратову «Матч ТВ».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий