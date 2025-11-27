Тренер «Олимпиакоса» Мендилибар о 3:4: «Реалу» пришлось отстаивать преимущество – это говорит о наших усилиях. В «Мадриде» собраны лучшие игроки мира, но мы не сдавались»

Хосе Луис Мендилибар: «Реалу» пришлось отстаивать преимущество.

Главный тренер «Олимпиакоса » Хосе Луис Мендилибар дал комментарий после поражения от «Реала» (3:4) в матче Лиги чемпионов .

«Мы начали матч очень хорошо. Предпочел бы, чтобы счет был 4:3 в нашу пользу. Наш первый гол был красивым – с точки зрения комбинации и исполнения.

Но после ответного гола «Реала » мы выглядели несколько ошеломленными. Тем не менее, мы боролись, сражались. «Реалу» пришлось отстаивать преимущество в концовке – это говорит о наших усилиях.

В «Реале» собраны лучшие игроки мира, технически безупречные. Сложно совладать с тем, как Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор взаимодействуют друг с другом на поле.

Они заставляли нас бегать больше, чем любой другой соперник. Однако мы не сдавались, даже проигрывая 1:3 и 2:4», – сказал Хосе Луис Мендилибар.

«Ливерпуль» отутюжили, битва титанов за «Арсеналом», 42 гола за вечер, из Мбаппе выжали 4. Главное в ЛЧ