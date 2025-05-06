Марчиняк назначил пенальти в ворота «Барсы» после ВАР за подкат Кубарси в ноги Лаутаро. Чалханоглу забил

Судьи назначили пенальти в ворота «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Интер » принимает каталонскую команду в ответном матче 1/2 финала турнира (2:0, перерыв).

В концовке первого тайма нападающий хозяев прорывался в штрафную площадь соперника, где его в подкате сбил защитник гостей Пау Кубарси . Главный арбитр матча Шимон Марчиняк сначала не зафиксировал фол, но по совету видеоассистента посмотрел повтор эпизода и указал на точку.

Хакан Чалханоглу реализовал пенальти, пробив в левый от себя угол.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фото: кадр из трансляции