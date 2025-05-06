Марчиняк назначил пенальти в ворота «Барсы» после ВАР за подкат Кубарси в ноги Лаутаро. Чалханоглу забил
Судьи назначили пенальти в ворота «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов.
«Интер» принимает каталонскую команду в ответном матче 1/2 финала турнира (2:0, перерыв).
В концовке первого тайма нападающий хозяев прорывался в штрафную площадь соперника, где его в подкате сбил защитник гостей Пау Кубарси. Главный арбитр матча Шимон Марчиняк сначала не зафиксировал фол, но по совету видеоассистента посмотрел повтор эпизода и указал на точку.
Хакан Чалханоглу реализовал пенальти, пробив в левый от себя угол.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Фото: кадр из трансляции
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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