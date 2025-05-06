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  • Гильермо Абаскаль: «Моя работа в России не закончена. В «Спартаке» был сложный контекст. Мне нравится российский футбол, вижу очень высокий потенциал для работы в РПЛ»
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Гильермо Абаскаль: «Моя работа в России не закончена. В «Спартаке» был сложный контекст. Мне нравится российский футбол, вижу очень высокий потенциал для работы в РПЛ»

Гильермо Абаскаль заявил, что открыт к предложениям из РПЛ.

Испанский специалист работал главным тренером «Спартака» в период с июня 2022 года по апрель 2024 года.

– В одном из интервью вы говорили, что хотели бы в будущем поработать в России. Это желание еще актуально?

– Я уже говорил, что моя работа в России не закончена. [В «Спартаке»] было много обстоятельств, сложный контекст.

На второй год не все получалось – очень непросто добиваться целей, когда нет спокойствия, которое требует такой клуб, как «Спартак». Для меня двери в РПЛ открыты.

Получив опыт работы в российском чемпионате, я больше знаю о лиге. И понимаю, как работать в любых условиях.

– На прошлой неделе «Динамо» уволило Марцела Личку. Неясно будущее Михаила Галактионова в «Локомотиве». Вам интересна работа в этих клубах?

– Как уже говорил, я открыт для предложений.

Мне нравится российский футбол, его культура, и я вижу очень высокий потенциал для работы в этой лиге, – сказал Гильермо Абаскаль.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпорт-Экспресс
logoЛокомотив
logoСпартак
logoГильермо Абаскаль
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
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