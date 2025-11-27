«Бавария» проиграла впервые в сезоне – после 17 побед и ничьей
«Бавария» потерпела первое поражение в сезоне-2025/26.
Команда Венсана Компани проиграла «Арсеналу» в гостях в Лиге чемпионов – 1:3.
Прервалась 18-матчевая беспроигрышная серия мюнхенцев с начала сезона. До этого дня у них было 17 побед и одна ничья.
29 ноября «Бавария» встретится с «Санкт-Паули» в Бундеслиге.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
