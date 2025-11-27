«Бавария» проиграла впервые в сезоне – после 17 побед и ничьей

«Бавария» потерпела первое поражение в сезоне-2025/26.

Команда Венсана Компани проиграла «Арсеналу » в гостях в Лиге чемпионов – 1:3.

Прервалась 18-матчевая беспроигрышная серия мюнхенцев с начала сезона. До этого дня у них было 17 побед и одна ничья.

29 ноября «Бавария » встретится с «Санкт-Паули» в Бундеслиге.