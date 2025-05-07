«Интер» сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов

«Интер» стал первым финалистом Лиги чемпионов.

Команда Симоне Индзаги прошла «Барселону» в полуфинале (3:3, 4:3) и примет участие в решающем матче турнира.

В финале миланцы встретятся с «Арсеналом » или «ПСЖ ». Первая игра английского и французского клубов завершилась победой парижан со счетом 1:0, ответная пройдет в среду.

Финал состоится 31 мая в Мюнхене.