«Интер» сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов
«Интер» стал первым финалистом Лиги чемпионов.
Команда Симоне Индзаги прошла «Барселону» в полуфинале (3:3, 4:3) и примет участие в решающем матче турнира.
В финале миланцы встретятся с «Арсеналом» или «ПСЖ». Первая игра английского и французского клубов завершилась победой парижан со счетом 1:0, ответная пройдет в среду.
Финал состоится 31 мая в Мюнхене.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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