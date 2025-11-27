Симеоне о 2:1 с «Интером»: «Мой план был – выжидать в 1-м тайме и пытаться контратаковать. «Атлетико» знал, как выстоять в самый сложный момент»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча с «Интером» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:1).
«У нас был план, который состоял в том, чтобы провести напряженный матч и упорно работать в начале. Как вы видели, много игроков пытались отобрать мяч и переходить в контратаки.
Во втором тайме мы полагались на фланговых игроков, которые ждали возможности внести решающий вклад, что они и сделали. Мы добились результата в тяжелой игре; мы знали, как выстоять в самый сложный момент, когда они доминировали во владении мячом, но по прошествии нескольких минут игроки расслабились, и игра стала отличаться от того, с чего она началась.
Мой план состоял в том, чтобы выжидать в первом тайме, когда они были очень хороши, и пытаться отбирать мяч, чтобы мы могли контратаковать. Для этого нам нужны были игроки с такими характеристиками в первом тайме.
Во втором тайме я сделал то, что задумал, чтобы решить проблему. Нам повезло: Хименес забил отличный гол, и мы одержали столь необходимую победу.
Гол был забит очень вовремя. Нам он был нужен, потому что, когда центральный защитник забивает, это всегда хорошо. Этот гол придаст нам веры, чтобы продолжать работать и верить в то, что у нас есть, и это очень хорошо», – сказал Симеоне.