42

«Краснодар» ведет переговоры о переходе Хлусевича из «Спартака» («Чемпионат»)

Даниил Хлусевич может продолжить карьеру в «Краснодаре».

Как сообщает «Чемпионат», «быки» заинтересованы в укреплении позиции правого защитника, и игрок «Спартака» является одним из основных кандидатов для руководства краснодарского клуба. 

«Краснодар» ведет переговоры о переходе 24-летнего футболиста. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Хлусевич провел 10 матчей. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoДаниил Хлусевич
logoСпартак
logoКраснодар
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Аль-Хилаль» предлагает Бруну огромные деньги и контракт на три года, португалец пока не отвечает. Осимхен и Родриго тоже среди целей саудовцев (Daily Mail)
5 минут назад
Тотти о критике поездки в Россию: «Меня пригласили на спортивное мероприятие, и я поехал, что в этом плохого? Почему я не должен был? Я ездил и в другие места»
9 минут назад
Мостовой о Соболеве: «Когда кричали, что «Зенит» выбросил деньги на ветер, я говорил, что он может заиграть. Александр может стать лучшим снайпером РПЛ в следующем сезоне, я не удивлюсь»
1223 минуты назад
Cпортс’’ запускает народное голосование премии «Спортивный блогер года»!
129 минут назад
Тедеско о работе в России: «Меня интересуют такие истории, культура, то, как люди живут в своей стране. Рекомендую подобный опыт. Желаю, чтобы все вернулось на круги своя»
537 минут назад
Генсек РФС о рейтинге УЕФА: «Место России было отнято так же незаконно, как и решения об отстранении сборной и клубов. Можно порассуждать и о деньгах, которые кто-то получил вместо нас»
1648 минут назад
Монтойя о несправедливом отношении к Хави: «Он создал эту «Барсу», привлек молодых игроков, которые сегодня блистают. Но футбол – это результат, и если ты не выигрываешь титулы, тебя сменят»
1748 минут назад
Медведев на вопрос о том, что «Зенит» дополнительно мотивирует соперников «Краснодара»: «Бред сумасшедшего»
40сегодня, 15:26
Глава CBF лично заинтересован в организации матча с Россией. Его поддерживают политики в Бразилии, проведение встречи «вполне реально» («Матч ТВ»)
22сегодня, 15:10
Генсек РФС о включении посещаемости в критерии лицензирования в РПЛ: «Написать можно все – бумага стерпит. Мы за то, чтобы стимулировать, а не наказывать»
5сегодня, 15:00
Ко всем новостям
Последние новости
ЦСКА подтвердил, что Нани сыграет в гала-матче в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА: «Также будут Макелеле, Кудичини, Манише и другие звезды мирового футбола»
4 минуты назад
Доривал пожаловался, что в Бразилии тренерам не дают времени: «Мы нацелены на сиюминутные цели. Это вредит нашему футболу, не дает выстраивать стабильную работу»
325 минут назад
«Леон» не сыграет на клубном ЧМ из-за общего владельца с «Пачукой» – CAS отклонил апелляцию клубов. «Лос-Анджелес» и «Америка» разыграют путевку между собой
5сегодня, 15:27
«Рубин» сыграет с «Ростовом». Казанцы, приходите на домашний матч против южан!
сегодня, 15:00Реклама
«Не думаю, что Черчесов подойдет «Динамо». Он представитель старой школы, ему будет сложно с новым поколением». Экс-игрок бело-голубых Уилкшир о тренере
5сегодня, 14:34
Хакими об «Арсенале» в 1/2 ЛЧ: «Давление – положительный фактор, мы в шаге от финала – в таких матчах мечтает сыграть каждый. Стиль игры «ПСЖ» не изменится, мы должны сохранять индивидуальность»
2сегодня, 14:21
Шайхутдинов из ЦСКА об увлечении кино: «Смотрю на Тарантино с Ноланом и слабо представляю себя руководителем. Купил курс по сценарному мастерству – ассоциирую себя с автором идеи»
8сегодня, 14:04
Невилл о полуфинале ЛЧ: «Матч с «ПСЖ» станет определяющим для сезона «Арсенала» и может определить карьеру Артеты»
11сегодня, 13:51
Дженас о разводе: «Это было решение жены, мне оставалось согласиться. Я был готов быть несчастным до конца жизни, лишь бы оставаться с детьми. Но наши отношения стали больше дружбой, чем отношениями»
11сегодня, 13:25
«Акрон» принимает «Ахмат». Поддержите команду в домашнем матче против грозненцев!
1сегодня, 13:00Реклама