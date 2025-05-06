«Краснодар» ведет переговоры о переходе Хлусевича из «Спартака» («Чемпионат»)
Даниил Хлусевич может продолжить карьеру в «Краснодаре».
Как сообщает «Чемпионат», «быки» заинтересованы в укреплении позиции правого защитника, и игрок «Спартака» является одним из основных кандидатов для руководства краснодарского клуба.
«Краснодар» ведет переговоры о переходе 24-летнего футболиста.
В текущем сезоне Мир РПЛ Хлусевич провел 10 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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