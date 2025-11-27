«Арсенал» обыграл «Баварию» впервые за 10 лет. Были ничья и 4 поражения – 1:5, 1:5, 1:5, 0:1
«Арсенал» победил «Баварию» впервые за 10 лет.
«Арсенал» обыграл «Баварию» в официальном матче впервые за 10 лет.
Сегодня лондонская команда одолела мюнхенскую со счетом 3:1 в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Это первая победа «канониров» над «Баварией» с 20 октября 2015 года – тогда англичане выиграли со счетом 2:0.
С тех пор немецкая команда 4 раза побеждала «Арсенал» (5:1, 5:1, 5:1, 1:0), еще одна игра завершилась ничьей (2:2).
